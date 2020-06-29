رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ السيسي بذكرى 30 يونيو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:31 م
عبد الله عصر
عبد الله عصر
محمد عيسي
طباعة
أرسل المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، اليوم الإثنين، رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

قال "عصر" خلال رسالته: "فخامة الرئيس عبدالفتاح السیسی رئيس جمهورية مصر العربية أتشرف بأن أبعث لفخامتكم باسمي وبصفتي من القضاء المصري بخالص التهاني بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والتي ستظل نبراسا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية".

وتابع: "تلك الثورة من أعظم ثورات التاريخ والتي أزاحت شرب المصريين كابوس الخوف والظلام وبعث الأمل لكل مصري في حياة کريمة قوامها الأمن والرخاء في ظل قيادة زعيم مؤمن شجاع جادت به مصر لإنقاذ شعبها من الضياع وليعيد لها هيبتها ودورها الريادي، داعيا المولى عز وجل أن يوفق فخامتكم في تحقيق التنمية الشاملة والرقي والرخاء لبلدنا الحبيبة، مع التمنيات بموفور الصحة والعمر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«القوى العاملة» تستثنى الحامل ومن ترعى طفلا من الحضور

السيسى: «كل حاجه غلط هصلحها ومش هسيب حد تعدى على أرض البلد»

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب بشلاتين خلال أيام (خاص)

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

السيسى: «كل حاجه غلط هصلحها ومش هسيب حد تعدى على أرض البلد»

«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 أشهر مقبلة

الأرصاد توضح أسباب ارتفاع الحرارة نهاية الأسبوع

السيسى ينفعل بسبب أحد العقارات المخالفة: «مين إداهم الترخيص»

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

خجل وأشياء أخرى.. لهذه الأسباب ترفض عبلة كامل الظهور في الإعلام منذ 22 عامًا

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

نجم الساعة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اكتشاف عنكبوت مميز يكتسي بـ«ابتسامة الجوكر»

3 أعراض جديدة لـ«كوفيد-19»

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو وطريقة السداد

ما يعرفه الأطباء حتى الآن حول تأثيرات كورونا على الإنسان

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

«عامل فيها ابن بارم ديله».. مفردات الحارة المصرية

«الثقافة» تحتفل بذكري ثورة 30 يونيو إلكترونيًا غدًا

استعادة "الحلم والكيمياء والكتابة" فى ذكرى عفيفى مطر

فتح باب التقدم لجائزة حلمي سالم للشعر العربي