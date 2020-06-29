رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ السيسي بذكرى 30 يونيو

أرسل المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، اليوم الإثنين، رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.قال "عصر" خلال رسالته: "فخامة الرئيس عبدالفتاح السیسی رئيس جمهورية مصر العربية أتشرف بأن أبعث لفخامتكم باسمي وبصفتي من القضاء المصري بخالص التهاني بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والتي ستظل نبراسا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية".وتابع: "تلك الثورة من أعظم ثورات التاريخ والتي أزاحت شرب المصريين كابوس الخوف والظلام وبعث الأمل لكل مصري في حياة کريمة قوامها الأمن والرخاء في ظل قيادة زعيم مؤمن شجاع جادت به مصر لإنقاذ شعبها من الضياع وليعيد لها هيبتها ودورها الريادي، داعيا المولى عز وجل أن يوفق فخامتكم في تحقيق التنمية الشاملة والرقي والرخاء لبلدنا الحبيبة، مع التمنيات بموفور الصحة والعمر".