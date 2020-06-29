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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عبدالغفار: 33 ناديًا لدعم ريادة الأعمال بالجامعات بـ8.2 مليون جنيه سنويا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:26 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
أميرة ممدوح
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كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة بصدد تدشين 7 مراكز تكنولوجية جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات قريبًا في العديد من المحافظات، أبرزها المنوفية والمنصورة وأسوان وقتاة السويس، والتي تستهدف تقديم الدعم الفني والتقني لحاضنات ومسرعات الأعمال بتلك المحافظات، لتعمل جنبًا إلى جنب مع نوادي ريادة الأعمال البالغ عددها 33 ناديا بالجامعات بتمويل سنوي 250 ألف جنيه لكل ناد بإجمالي 8.250 مليون جنيه سنويًا لجميع النوادي.

وأشار عبدالغفار، خلال مشاركته بندوة نظمتها وزارة التخطيط اليوم الإثنين حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، إلى أن عدد مكاتب الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا يبلغ 56 مكتبا في مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمراكز البحثية، بالإضافة إلى 20 حاضنة أعمال قدمت خدماتها لأكثر من 32 ألف متدرب بتمويل قدره 70 مليون جنيه مصري، كما بلغ عدد الشركات المحتضنه 135 شركة، موضحًا أن مدة الاحتضان تتراوح بين 6 أشهر وحتى 9 أشهر حسب حاجة الشركة الناشئة، بناءً على تقييمات أولية ومقابلات شخصية وتدريب سابقة على الالتحاق ببرنامج الاحتضان.

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