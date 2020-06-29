خالد عبدالعزيز: 30 يونيو أنقذت مصر من نفق مظلم

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من نفق مظلم، وأعادت مصر للمصريين، بعد أن اختطفتها الجماعة الإرهابية.وتابع عبدالعزيز: كان عام حكم الإخوان عاما مظلما في حياة مصر، حتى أتت ثورة الشعب المصري العظيم التي حماها الجيش بأرواح وإرادة رجاله البواسل في ٣٠ يوليو 2013، بعد أن اعتقد المتربصون وعملاؤهم من الإخوان أن الأمور قد استتبت لهم بعد توليهم زمام الحكم في عامهم المظلم.وأضاف عبدالعزيز أن أعداء الوطن وعملاءهم الخونة اعتقدوا أن سيناريو الفوضي قد أثمر وحان وقت تقسيم مصر وبيعها بعد السيطرة علي مقاليد الحكم، ولم يتخيلوا أبدا قدر وقدرات الشعب المصري، وأن الله تعالي وهب مصر رجلا وزعيما لديه من الإرادة والعزيمة والإصرار أن يحافظ على مصر، ويقدم روحه لفداء الوطن ويأخذ بيد مصر ويحافظ عليها من هذه المكيدة، ويضعها في طريق البناء الذي أصبح نموذجا لكل الدول.وتابع: "لم تتخيل قوى الشر أن تفشل مخططات استمر التخطيط لها ٨٠ عاما، لخطف مصر في غفلة من أهلها ولكن شعب مصر كان واعيا لما يدبر، وخرج في ثورة لم تحدث من قبل كان نبراسها الزعيم والقائد الرئيس السيسي، وكان يوما لم يكن له مثيل في تاريخ مصر عندما لبى شعب مصر نداء الزعيم".