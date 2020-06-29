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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 3 عاطلين لسرقة شقة بالإكراه في البساتين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:07 م
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الاثنين، حبس 3 عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باقتحام شقة وسرقة سيدة وابنتها بالإكراه تحت تهديد السلاح.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة البساتين مفاده تلقيه بلاغا من ربة منزل ونجلتها، مقيمان بدائرة القسم، بأنهما حال تواجدهما بمسكنهما فوجئا بدخول شخصين عبر شرفة الشقة سكنهما وقاما بتهديدهما بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما وسرقة هاتفى محمول كرهًا عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال عرض صور المشتبه فيهم على المجنى عليهما تعرفا على أحدهما عاطل، 21 سنة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطلَين حيث قام بالاشتراك مع أحدهما بالتسلل للشقة محل الواقعة بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، بينما اقتصر دور المتهم الثالث على المراقبة والتأمين أسفل العقار.

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين الهاربين، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بارشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين واتهمتاهما بسرقتهما بالاكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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