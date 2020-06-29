تامر هجرس عبر إنستجرام: «أبحث عن جمال الحياة»

شارك الفنان تامر هجرس جمهوره صورة جديدة له، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق تامر هجرس على الصورة قائلا: "أبحث عن جمال الحياة".يذكر أن تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل «بدل الحدوتة 3» أمام الفنانة دنيا سمير غانم.