الرئيس عون يلتقي حاكم مصرف لبنان لبحث أزمة الليرة

التقى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اليوم الإثنين، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، في قصر بعبدا، لبحث الأوضاع النقدية في لبنان، والاجراءات التي يتخذها مصرف لبنان، لمعالجة وضع الليرة اللبنانية.وأوضح سلامة أنه وضع الرئيس عون في تفاصيل إنشاء المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة التي تتم عبر التطبيق الالكتروني المسمى صيرفة العائد لهذه المنصة، وذلك بهدف ضبط اسعار التداول بالدولار الامريكي خلال اجراء اي عملية شراء او بيع للدولار الامريكي واي عملة أخرى، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.وفى وقت سابق من اليوم، نظم محتجون لبنانيون، مظاهرة أمام وزارة الاقتصاد في العاصمة بيروت تنديدًا بانتشار الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة.كما قطع المحتجون الطريق الدولي في طرابلس شمال البلاد، في حين قامت عناصر من الجيش بفتح الطرق المؤدية لساحة النور بعد إغلاقها من قبل المتظاهرين، وذلك احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية