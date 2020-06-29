النيابة تعاين موقع تصادم 4 سيارات بطريق الإسماعيلية الصحراوي

انتقل فريق نيابة القاهرة الجديدة صباح اليوم الاثنين، لموقع تصادم 4 سيارات ملاكي أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى مساء أمس الأحد، والذي أسفر عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم في الحادث، كما طلبت احتجاز أحد السائقين المتسبب في الحادث.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى بطريق الإسماعيلية الصحراوي، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، مما أدى إلى تباطؤ حركة المركبات أعلى الطريق للمتجه من الأقاليم إلى القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.