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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ارتفاع معدلات توريد القمح إلى 3.6 مليون طن

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:18 ص
توريد القمح
توريد القمح
نرمين محمود الدهان
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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين إلى ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف طن منفذ فتح باب التوريد حتى الآن.

وقال التقرير، إنه يتم استلام القمح بجداول منظمة منعا للتزاحم بسعر 700 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال الوقت، كما تقوم لجنة استلام الأقماح بفحص المحلول للتأكد من درجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أي أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة على أن يستمر موسم توريد القمح المحلى حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات المزارعين أولا بأول، حيث يتم سداد مستحقاتهم خلال 48 ساعة منذ التوريد وتذليل أي عقبات أمام الموردين خلال استلام القمح المحلي مع اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد من حيث تعقيم أماكن تخزين الأقماح بشكل مستمر.

وأكد أهمية توريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أي أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة، وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الأقماح المحلية الموردة مع سرعة دفع المستحقات للفلاحين أولا بأول

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