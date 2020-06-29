بدء سريان قرار إغلاق «بيت لحم» الفلسطينية 48 ساعة بسبب كورونا

بدأ صباح اليوم الإثنين سريان قرار محافظ بيت لحم كامل حميد بإغلاق المحافظة لمدة 48 ساعة.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن حميد القول إن "هذا الإغلاق يأتي استنادا إلى حالة الطوارئ السارية بقرار الرئيس محمود عباس، وبناء على موافقة رئيس الوزراء محمد أشتية، حرصا على المصلحة والسلامة العامة ونظرا للزيادة غير المسبوقة في عدد الإصابات وتفشي وباء كورونا، وحتى يفسح المجال للطواقم الطبية للعمل والسيطرة وتتبع دائرة المخالطين الواسعة على مستوى المحافظة".وأوضح أن الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ووقف جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء الصحية منها وكذلك منع الخروج من المحافظة أو الدخول إليها ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية، ويسمح بالعمل والحركة فقط للطواقم الطبية والمخابز والصيدليات.كانت السلطات الفلسطينية أغلقت في وقت سابق من الشهر الجاري محافظة الخليل ومنعت التنقل داخل المحافظة لمدة خمسة أيام لتمكين الطواقم الطبية أيضا من السيطرة على تفشي كورونا.