رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء سريان قرار إغلاق «بيت لحم» الفلسطينية 48 ساعة بسبب كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:32 ص
إغلاق بيت لحم الفلسطينية
إغلاق بيت لحم الفلسطينية
وكالات
طباعة
بدأ صباح اليوم الإثنين سريان قرار محافظ بيت لحم كامل حميد بإغلاق المحافظة لمدة 48 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن حميد القول إن "هذا الإغلاق يأتي استنادا إلى حالة الطوارئ السارية بقرار الرئيس محمود عباس، وبناء على موافقة رئيس الوزراء محمد أشتية، حرصا على المصلحة والسلامة العامة ونظرا للزيادة غير المسبوقة في عدد الإصابات وتفشي وباء كورونا، وحتى يفسح المجال للطواقم الطبية للعمل والسيطرة وتتبع دائرة المخالطين الواسعة على مستوى المحافظة".

وأوضح أن الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ووقف جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء الصحية منها وكذلك منع الخروج من المحافظة أو الدخول إليها ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية، ويسمح بالعمل والحركة فقط للطواقم الطبية والمخابز والصيدليات.

كانت السلطات الفلسطينية أغلقت في وقت سابق من الشهر الجاري محافظة الخليل ومنعت التنقل داخل المحافظة لمدة خمسة أيام لتمكين الطواقم الطبية أيضا من السيطرة على تفشي كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخميس.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

«الصحة»: دواء مصري فعال لعلاج كورونا خلال أسبوعين

«المركزي» يعدل إجازة البنوك

سلاح جو قوات شرق ليبيا يستهدف قوات الوفاق قرب مصراتة

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

أول تعليق لكريم عبدالعزيز بعد التعاقد على «الاختيار 2»

سلاح جو قوات شرق ليبيا يستهدف قوات الوفاق قرب مصراتة

«الصحة»: دواء مصري فعال لعلاج كورونا خلال أسبوعين

الحكومة تطبق نظاما جديدا للإجازات الرسمية

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

خجل وأشياء أخرى.. لهذه الأسباب ترفض عبلة كامل الظهور في الإعلام منذ 22 عامًا

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

نجم الساعة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

3 فوائد للمشي تحسن صحتك

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

استعادة "الحلم والكيمياء والكتابة" فى ذكرى عفيفى مطر

"حياة على باب الثلاجة" رواية عن أم وابنتها ورسائل علاقتهما

الشاعرة رضا أحمد: فوزي بالدورة الأولى يمثل خطوة كبيرة وواثقة لما أكتب

صدور كتاب «التنافس على بحر الصين الجنوبى» للباحثة الأردنية بثينة الزواهرة