لجنة جديدة لمواجهة كورونا في اليابان تعقد أول اجتماعاتها الأربعاء

تعتزم لجنة خبراء حكومية جديدة معنية بمواجهة فيروس كورونا في اليابان عقد أول اجتماعاتها الأربعاء المقبل، من أجل تقييم فعالية إجراءات مواجهة الفيروس.وكانت اليابان قد سجلت نحو 100 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية.وسجلت حكومة طوكيو 60 حالة إصابة جديدة بالفيروس في العاصمة أمس الأحد.ويمثل هذا العدد نحو نصف الاصابات الـ113 التي تم تسجيلها في أنحاء البلاد.ويعد عدد الاصابات التي تم تسجيلها أمس في طوكيو الأعلى منذ رفع حالة الطوارئ في العاصمة في 25 مايو الماضي.وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أنه من المتوقع أن تقوم اللجنة بتحليل البيانات، التي جمعتها وزارة الصحة من المصابين بالفيروس باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما من المتوقع أن تضع اللجنة إجراءات جديدة لمواجهة الفيروس تعكس نتائج تحليل البيانات.وكان وزير الاقتصاد نيشيمورا ياسوتشي، المسؤول عن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، قد قال أمس الأحد إن الحكومة لا تعتزم حاليا فرض حالة الطوارئ مجددا.وقال إن النظام الصحي قادر على التعامل مع جميع المصابين بالفيروس في الوقت الحالي.