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الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

97 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:25 ص
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
أ ش أ
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 2345.

وأوضحت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الإصابات توزعت على عدة محافظات، ففي الخليل، جنوب الضفة الغربية، سجلت 52 حالة، و27 في محافظة بيت لحم، و5 في محافطة نابلس، شمال الضفة، وحالتين في محافظة رام الله والبيرة، و6 حالات في العيزرية وأبو ديس، وإصابة في طولكرم، وأخرى في قلقيلية، وإصابة في سلفيت، وإصابة في أريحا، وإصابة في جنين.

وأشارت إلى أن الوزارة أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 4453 فحصا، وسجلت 621 حالة شفاء، و8 حالات وفاة.

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