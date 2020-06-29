عمرو أديب للمعترضين على تحديد غلق المحلات: «نيوزلندا بيحلبوا البقر بميعاد»
الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:38 ص
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يعرف دولة في العالم، محلاتها تفتح طوال الوقت بدون مواعيد للإغلاق.
وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"ما أعرفش دولة في العالم المحلات فيها تفتح وقت ما تحب وتقفل وقت ما تحب، كل الدول فيها مواعيد للفتح، أنا مستغرب المحلات بتفتح وقت ما صاحب المحل يجي"، مردفا: "نيوزيلندا فيها موعد لحلب البقر".
وتابع: "ايه المزاج أن الستات تجيب الخضار 3 صباحا؟ وليه محل عاوز يفتح للساعة 11؟ اللايف سايكل بتاعتنا بقى فيها خلل".
واستطرد: "أيه الفكرة من فتح المحل بليل؟ حد يعمل إحصائية يقولنا الرزق بيجي أمتى، هل من من 12 لـ 2 فيها الززق كله؟ يجب أن نغلق ونعطي مساحة للشوارع تتنفس وتنضف".
وأردف: "اللي عاوز يفتح للفجر يفتح عادي بس يدفع ضرائب زيادة ".
وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"ما أعرفش دولة في العالم المحلات فيها تفتح وقت ما تحب وتقفل وقت ما تحب، كل الدول فيها مواعيد للفتح، أنا مستغرب المحلات بتفتح وقت ما صاحب المحل يجي"، مردفا: "نيوزيلندا فيها موعد لحلب البقر".
وتابع: "ايه المزاج أن الستات تجيب الخضار 3 صباحا؟ وليه محل عاوز يفتح للساعة 11؟ اللايف سايكل بتاعتنا بقى فيها خلل".
واستطرد: "أيه الفكرة من فتح المحل بليل؟ حد يعمل إحصائية يقولنا الرزق بيجي أمتى، هل من من 12 لـ 2 فيها الززق كله؟ يجب أن نغلق ونعطي مساحة للشوارع تتنفس وتنضف".
وأردف: "اللي عاوز يفتح للفجر يفتح عادي بس يدفع ضرائب زيادة ".