الخميسى تكشف كواليس حديثها مع عبدالمنصف بعد شائعة إصابته بكورونا

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عن تخوفها تجاه عودة النشاط الرياضي، مشيرة إلى أن التوقيت غير مناسب، وأنها أصيبت بحالة من الرعب الشديد عقب اتصال أصدقائها بها للإطمئنان على صحة زوجها محمد عبدالمنصف حارس مرمى نادي وادي دجلة، بعد تداول أخبار بإصابته بكورونا.وأوضحت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "أنا لقيت أصحابى بيتصلوا بيا بيقولوا إن عبدالمنصف مصاب بكورونا فأنا رحت ليه وكان نايم وقلت..قوم يا ابنى..قوم المسحة طلعت إيجابية..لم حاجتك وأمشى من هنا..وترتني".وتابعت: "أنا من أول ما قالوا النشاط الرياضي راجع فقلت لعبدالمنصف روح ألعب لوحدك متجيش عندنا تانى..وعندك شقة الدقي أقعد فيها.. الواحد بيخاف على نفسه".وعن جائحة كورونا والعزل المنزلي، قالت إن فيروس كورونا جمع الأسرة المصرية وجعل حالة الود والألفة تزيد داخلها، وتابعت:" أنا عملت كيك لأول مرة فى حياتى وعبدالمنصف أبدع فى سقى الجنينة والورد".