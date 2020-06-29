نائب كويتى: مستمرون فى دعم المصالحة الخليجية

أكد عضو البرلمان العربي النائب بالبرلمان الكويتي علي الدقباسي، الأحد، أن الحكومة الكويتية مستمرة في ما يتصل بالمصالحة الخليجية.وأوضح "الدقباسي"، في تصريحات صحفية لجريدة "الراي" الكويتية، أن المصالحة الخليجية إيمان راسخ ومستمر في ضمائر الكويتيين، ويأمل في تحقيق النتائج المرجوة.وفيما يتعلق بالعلاقات الكويتية المصرية شدد على أن كل ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يمثل الرأي الشخصي لأصحابه، وليس له أي أثر على العلاقات الكويتية - المصرية، فهي علاقات دم وأشقاء، داعيا إلى عدم متابعة مثل هذه الفتن.وكشف النائب الكويتي عن أن لجنة الشؤون السياسية في البرلمان العربي، مهتمة بالأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق، فقد كانت محور مناقشات اللجنة في اجتماعها الأخير.