«الداخية» تنفي شائعة «الإرهابية» حول وفاة ضابط شرطة بكورونا

نفى مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تردد على إحدى الصفحات الموالية للعناصر الإرهابية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حول وفاة ضابط شرطة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأكد المركز الإعلامي لوزارة الداخلية وجود ضابط شرطة بالإسم الوارد بالصفحة المشار إليها، وأن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وصادر عن العناصر الإرهابية، ويأتي ضمن مزاعم الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية.