أمينة خليل: ردود أفعال مسلسل «ليه لأ» «خضتني»

قالت الفنانة أمينة خليل، تعليقًا على دورها في مسلسل «ليه لأ»، إن المسلسل وردود الأفعال أصابتها «بالخضة».وتابعت، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» عبر برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «العربية الحدث»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «لحد دلوقتي ردود الأفعال والجدل في الشارع حول فكرة المسلسل عاملالي خضة كبيرة.. أنا فخورة إن العمل ناقش مثل هذه المسألة المهمة، وأحدث جدلًا بين الفتيات وأمهاتهن».وأضافت: «لم أقلق عند اختيار الدور لأن الفكرة تضم قضايا واقعية موجودة بالفعل على الأرض، وردود أفعال الفتيات تعكس مواقف حقيقية عشن فيها بالفعل».وأشارت إلى أن اختيارها مسلسلا قريبا من مشاكل الناس أسعدها جدًا، وتجلى ذلك وضوحا في ردود أفعال الجماهير أن القضايا التي يناقشها العمل حالة وتمس حياتهم بشكل رئيسي.ونفت أن يكون الهدف من العمل هو تحريض الفتيات لمغادرة منازل أسرهن، قائلة: «بالعكس.. نحن فقط طرحنا مواضيع مهمة، والأهم هو السؤال الذي يطرحه العمل (ما هو الحد الفاصل بين حرية الفتيات وإرادتهن واختيارتهن أمام تدخل الأهل في تفاصيل حياتهن؟)، وهذا هو السؤال الأهم الذي يحتاج للتفكير»، مشيرة إلى أن العمل يحث الفتيات على النزول لسوق العمل وحقها في اختيار الزوج، مؤكدة أن العمل لا ينحاز كاملًا لشخصية «عاليا».وأردفت: «لم تتبنى فقط وجهة نظر الفيمنيست في تحريض الفتيات لكن قدمنا وجهة النظر والنظر الأخرى».