تعرف على المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠

ويخوض الطلاب يوم الخميس امتحانات «الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق» وفقًا للجدول المعدل الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع التنويه أن يوم الخميس ليس إجازة.ويستكمل الطلاب باقي الجدول يوم الثلاثاء 3 يوليو بخوض امتحان الفيزياء والتاريخ، ويوم الأحد 12 يوليو امتحاني الكيمياء والجغرافيا، أما 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، و19 يوليو امتحانات التفاضل والتكامل والجيولوجيا وعلم النفس، و21 يوليو الجبر والهندسة الفراغية.وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الامتحانات منذ يومها الأول تسير على ما يرام، وأنه يتابع أخبار الامتحانات أول بأول عن طريق غرفة العمليات المركزية للوزارة والمتصلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.