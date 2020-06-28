رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:01 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طباعة
ننشر تفاصيل المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠؛ حيث تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، امتحانات الثانوية العامة، وانتهى الطلاب من مواد (اللغة العربية والإنجليزية والديناميكا).

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠


ويخوض الطلاب يوم الخميس امتحانات «الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق» وفقًا للجدول المعدل الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع التنويه أن يوم الخميس ليس إجازة.

ويستكمل الطلاب باقي الجدول يوم الثلاثاء 3 يوليو بخوض امتحان الفيزياء والتاريخ، ويوم الأحد 12 يوليو امتحاني الكيمياء والجغرافيا، أما 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، و19 يوليو امتحانات التفاضل والتكامل والجيولوجيا وعلم النفس، و21 يوليو الجبر والهندسة الفراغية.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الامتحانات منذ يومها الأول تسير على ما يرام، وأنه يتابع أخبار الامتحانات أول بأول عن طريق غرفة العمليات المركزية للوزارة والمتصلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضا:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: دواء مصري فعال لعلاج كورونا خلال أسبوعين

أستاذ علم أوبئة يكشف موعد انتهاء كورونا

تركى آل الشيخ يتنازل عن كل قضاياه المرفوعة ضد الأهلى

شاهد.. لاعب الزمالك يثير الجدل بعد بيان عدم استكمال الدوري

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

«الصحة»: دواء مصري فعال لعلاج كورونا خلال أسبوعين

الحكومة تطبق نظاما جديدا للإجازات الرسمية

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب بشلاتين خلال أيام (خاص)

الخميس.. إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

خجل وأشياء أخرى.. لهذه الأسباب ترفض عبلة كامل الظهور في الإعلام منذ 22 عامًا

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

أول مشروع قومي للبيض.. افتتحه السادات لإنتاج 15 مليون بيضة سنويًا

نجم الساعة

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

سالى روحي تطلق أمسية شعرية أونلاين بالتعاون مع المسرح الذهبي

الثلاثاء.. ثاني عروض الأفلام الفائزة بمنحة الإنتاج

أمل جمال: 30 يونيو كانت فرصتنا الوحيدة لاستعادة الهوية

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشعر العربى: مصرى فى القائمة