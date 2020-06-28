تجديد حبس متهم بحيازة حشيش فى الأميرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس عاطل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة حشيش قبل ترويجه على عملائه بدائرة القسم.كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية لضباط مباحث القسم، حيث اشتبهوا في عاطل يدعى «ش.ا.م» ٢٩سنة بدت عليه ملامح الريبة والقلق وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافتين من مخدر الهيروين و٣٠ قرص من الترامادول ومبالغ مالية وهاتف محمول، وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته، المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.