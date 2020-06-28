«المركزي» يعدل إجازة البنوك

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في ٣٠ يونيو يومي الأربعاء والخميس الموافقين (١ و٢ يوليو ٢٠٢٠)، على أن يستأنف العمل بها صباح الأحد ه يوليو ٢٠٢٠.وأوضح البنك المركزي أنه بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في ٣١ ديسمبر، فقد تقرر تعطيل العمل يوم الخميس الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠، على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٠.جاء ذلك في ضوء إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.