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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: اختياري بالأعلى للإعلام تكليف وليس تشريفًا

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:51 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اختياره عضوا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تكليف ومسئولية حقيقية وليس تشريفا.

وأضاف «الديهي» مقدم برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN» اليوم، أنه تشرف أن يكون اسمه ضمن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متوجهًا بالشكر للكاتب مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي قام بتقديم ما قال عنه أنه راض عنه تمامًا خلال فترة صعبة.

ولفت إلى أنه تم اختياره لتمثيل زملائه الإعلاميين ليكون خادم لهم جميعًا، معقبًا: «أنا وزملائي خدام لهذا الوطن، وسلاحنا الكلمة الصادقة والموضوعية، ذهبت السكرة وجاءت الفكرة فماذا نحن فاعلون، سوف نسأل امام الله والوطن والتاريخ».

واستنكر تركيز «الجزيرة» وإعلامي الإخوان على انتقاد اختياره عضوا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلًا: «دول هاموش لا أرد عليهم».

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