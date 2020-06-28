خروج 15 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفى عزل ملوي بعد شفائهم

تماثل 15 مُصابا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للشفاء ممن كانوا ضمن المحتجزين داخل مستشفى عزل ملوي في جنوب المنيا، وتقرر خروجهم بعد تحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.قالت مصادر صحية، اليوم الأحد، إن المستشفى يسجل بشكل يومي حالات تعافي، بعد أن جاءت نتائج التحاليل التي أُجريت لهم أنها إيجابية كما تستقبل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.يذكر أن مستشفى عزل ملوي جرى تجهيزه لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتبلغ سعتها 134 سريرًا منهم 109 أسرة داخلية و25 سرير عناية مركزة.