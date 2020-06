البابا ثيؤدوروس أثناء احتفاله بـ«30 سنة أسقفية» (صور)

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للبابا ثيؤدوروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اثناء احتفالاته بمرور 30 عامًا على سيامته الأسقفية.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: «صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا في ساحة دير القديس سابا البطريركي في الإسكندرية، بجواره المتروبوليت نيقولاوس، مطران طنطا وتوابعها (إرموبوليوس) والمتروبوليت نيفون، مطران بورسعيد وتوابعها (بيلوسِيُو) والأسقف جرمانوس، أسقف تامياثيوس (دمياط)، ورئيس دير القديس سابا البطريركي. وأيضًا الأرشمندريت نيقوديموس توتكاس، سكرتير المجمع المقدس».وأضاف باللغة الإنجليزية: «His Beatitude، Theodros II، Patriarch of Alexandria and all Africa in the yard of St. Sava Patriarchal Monastery in Alexandria. Next to him His Eminence Nicholas Metropolitan of Ermoupoleos and its Districts، His Eminence Nifon Metropolitan of Pilossious and its Districts، His Grace Jermannos Bishop of Tamiathious، and Abbot of St. Sava Patriarchal Monastery. And also Archimandrite Nikodimos Totkas، secretary of the Holy Synod».يشار إلى أن البابا تيودوروس الثاني، ولد بإسم نيكولاوس هوريفتاكيس، في يوم 25 نوفمبر 1954 في خانيا في كريت في اليونان، وهو البطريرك الحالي لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، حيث تم تعيينه في سنة 2004 خلفًا للبطريرك بطرس السابع.