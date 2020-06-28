رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا ثيؤدوروس أثناء احتفاله بـ«30 سنة أسقفية» (صور)

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:19 م
الأنبا نيقولا أنطونيو،
الأنبا نيقولا أنطونيو،
جرجس صفوت
طباعة
نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للبابا ثيؤدوروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اثناء احتفالاته بمرور 30 عامًا على سيامته الأسقفية.

وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: «صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا في ساحة دير القديس سابا البطريركي في الإسكندرية، بجواره المتروبوليت نيقولاوس، مطران طنطا وتوابعها (إرموبوليوس) والمتروبوليت نيفون، مطران بورسعيد وتوابعها (بيلوسِيُو) والأسقف جرمانوس، أسقف تامياثيوس (دمياط)، ورئيس دير القديس سابا البطريركي. وأيضًا الأرشمندريت نيقوديموس توتكاس، سكرتير المجمع المقدس».

وأضاف باللغة الإنجليزية: «His Beatitude، Theodros II، Patriarch of Alexandria and all Africa in the yard of St. Sava Patriarchal Monastery in Alexandria. Next to him His Eminence Nicholas Metropolitan of Ermoupoleos and its Districts، His Eminence Nifon Metropolitan of Pilossious and its Districts، His Grace Jermannos Bishop of Tamiathious، and Abbot of St. Sava Patriarchal Monastery. And also Archimandrite Nikodimos Totkas، secretary of the Holy Synod».

يشار إلى أن البابا تيودوروس الثاني، ولد بإسم نيكولاوس هوريفتاكيس، في يوم 25 نوفمبر 1954 في خانيا في كريت في اليونان، وهو البطريرك الحالي لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، حيث تم تعيينه في سنة 2004 خلفًا للبطريرك بطرس السابع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

وزير قطاع الأعمال يؤكد انفراد «الدستور» باختيار السعداوى لرئاسة «القابضة المعدنية»

حسام عاشور يتحدى الأهلى بفيديو جديد

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب بشلاتين خلال أيام (خاص)

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

حظر تحصيل أى رسوم بالمدارس الخاصة قبل أول سبتمبر

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشعر العربى: مصرى فى القائمة

الباحث أسعد سليم: فى 30 يونيو مصر خلعت نقابها

«في ذكرى ميلاده».. أبرز 3 حركات دينية دخل معهم عباس العقاد في معارك

حاتم عبد الهادي: 30 يونيو حجر الزاوية الذي عرى المتأسلمين