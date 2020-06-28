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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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6 مشروعات تفوز بتمويل صندوق البحث العلمي بجامعة أسوان

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:08 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب
أسوان_إسراء توفيق
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أعلنت اللجنة العلمية لتحكيم واختيار المشروعات التنافسية، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، وعضوية الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس اللجنة، وعضوية الدكتور محمد عبدالعزيز وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث عن فوز 6 مشروعات يتم تمويلها من صندوق البحث العلمي بجامعة أسوان والتنمية المستدامة للعام الدارسي 20202019.

وأكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، أهمية البحث العلمي الذي توليه الجامعة اهتماما كبيرا وتعمل على توفير البيئة البحثية المناسبة لتحقيق مراكز علمية لجامعة أسوان متقدمة في التصنيفات العلمية العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب، أن اللجنة اعلنت عن فوز عدد 6 مشروعات وهم: معالجة المياه بكفاءة عالية باستخدام مواد مبنية على الكتلة الحيوي، والتحلل البيولوجي الصديق للبيئة لمادة البلاستيك، المخطط العلاجي وتقنيته، وأدوية المضادات الحيوية الحديثة المستخلصة من الميكروبات النشطة في تربة الصحراء المصريه القاحلة، ومركز القياس والتطوير الحركي، والتحكم في القصور الافتراضي المحسن، لتنظيم تردد الموجات الصغيره جدا، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تساعد على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات وقضايا المجتمع والبيئة المحيطة.

وأشار الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يسعي إلى بث روح المنافسة بين الباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعمل على تحفيزهم بالجوائز المادية والعينية والعمل علي دعمهم بكافة امكانيات الجامعة في البحث العلمي والتطبيقي.

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