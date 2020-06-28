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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسيرة احتجاجية للمحامين في أنقرة 30 يونيو

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:20 م
مسيرة احتجاجية للمحامين
مسيرة احتجاجية للمحامين في أنقرة
أبوزيد على
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كشف موقع «تركيا الآن» عن دعوة جانان كافتانجي أوغلو، رئيسة محافظة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى الانضمام إلى «مسيرة الدفاع» التي أعلنها رئيس نقابة المحامين في إسطنبول، المحامي محمد دوراك أوغلو.

وذكر الموقع أن أوغلو، قالت: "ننتظر اشتراك محامي حزب الشعب الجمهوري في تجمع المحامين، يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري في الساعة 12:30".

وفي نفس السياق، غردت كافتانجي أوغلو على حسابها الشخصي في تويتر، قائلة: "أدعو جميع محامي حزبنا بالكامل، في إسطنبول، بدعم مسيرة الدفاع التي ينظمها المحامون".

كما طالبت كافتانجي من متين فايز أوغلو النقيب العام لـ نقابات المحامين الفرعية في تركيا، بالتنحي عن منصبه بسبب ما بدر منه من تصرفات أثناء «مسيرات الدفاع» التي أطلقها المحامون في العديد من المحافظات خلال الأيام الماضية، وبدأت الاستقالات في صفوف النقابات الفرعية احتجاجًا على استمرار فايز أوغلو في منصبه.

من جانبها، أعلنت نقابة المحامين بإسطنبول عن تنظيمها لمسيرة احتجاجية في أنقرة كرد فعل على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتغيير نظام الانتخابات، وذلك تحت شعار «مسيرة الدفاع».

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