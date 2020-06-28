محافظ جنوب سيناء عن امتحانات الثانوية العامة: تسير كما خطط لها

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية بلجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وحماية الطلاب والمراقبين.وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات من الجولة، أكد خلالها فودة بأن الأمور تسير بشكل سليم ولجان التفتيش تقوم بعملها والأمور مستتبة في الأسبوع الثاني، خاصة أنه يوجد أساس جرى العمل عليه منذ بداية الامتحانات.وتابع، أن الدولة وفرت كافة سبل الراحة والأمان للطلاب خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.