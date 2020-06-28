«البناء والأخشاب» تدعو للالتفاف حول القيادة السياسية لمواجهة التحديات

هنأت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي شهدت التفاف جموع الشعب خلف قواته المسلحة لإجلاء الجماعة الإرهابية من حكم مصر.وأكد أن الاحتفال بذكرى 30 يونيو هذا العام تأتي وسط تحديات كبيرة تواجهها مصر سواء في ملف سد النهضة أو أزمة الحدود العربية بسبب ما تشهده ليبيا من توترات بسبب التدخلات التركية، فضلا عما تشهده سيناء من محاولات بعض الجماعات المارقة زعزعة أمن واستقرار البلاد.وأشار إلى أنه وسط هذه التحديات، إلا أن مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، قادرة على الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، مؤكدا ثقة الشعب المصري في كل ما تتخذه القيادة السياسية من إجراءات بهدف الحفاظ على الأمن المائي والحدود وكذلك الجبهة الداخلية.وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما التف الشعب المصري خلف القوات المسلحة فترة 30 يونيو حتى حققت الثورة أهدافها، فعلينا الاستمرار في الدعم والمساندة للقيادة السياسية في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن حتى نعبر إلى بر الأمان.وتابع كما سبق وفوض الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب والتطرف، فالجميع أيضا كله ثقة في قدرة الرئيس على تجاوز هذه الصعاب ومواجهة كافة التحديات.