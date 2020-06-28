رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البناء والأخشاب» تدعو للالتفاف حول القيادة السياسية لمواجهة التحديات

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:48 ص
عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل
دعاء جابر
طباعة
هنأت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي شهدت التفاف جموع الشعب خلف قواته المسلحة لإجلاء الجماعة الإرهابية من حكم مصر.

وأكد أن الاحتفال بذكرى 30 يونيو هذا العام تأتي وسط تحديات كبيرة تواجهها مصر سواء في ملف سد النهضة أو أزمة الحدود العربية بسبب ما تشهده ليبيا من توترات بسبب التدخلات التركية، فضلا عما تشهده سيناء من محاولات بعض الجماعات المارقة زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأشار إلى أنه وسط هذه التحديات، إلا أن مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، قادرة على الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، مؤكدا ثقة الشعب المصري في كل ما تتخذه القيادة السياسية من إجراءات بهدف الحفاظ على الأمن المائي والحدود وكذلك الجبهة الداخلية.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما التف الشعب المصري خلف القوات المسلحة فترة 30 يونيو حتى حققت الثورة أهدافها، فعلينا الاستمرار في الدعم والمساندة للقيادة السياسية في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن حتى نعبر إلى بر الأمان.

وتابع كما سبق وفوض الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب والتطرف، فالجميع أيضا كله ثقة في قدرة الرئيس على تجاوز هذه الصعاب ومواجهة كافة التحديات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

حسام عاشور يتحدى الأهلى بفيديو جديد

النيابة العامة توضح تفاصيل التحقيقات فى قتل أم لطفلتيها ببهتيم

مواعيد القطارات اليوم السبت 27-6-2020

الصور

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

«شوية تحاليل».. تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

«التعليم» تحدد مصوّر امتحان الديناميكا: «طالب من الإسكندرية»

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

أشرف زكي عن رجاء الجداوي: «ادعوا لها.. ربنا قادر على كل شيء»

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

حكاية لاعب سعودي انتقل من الإسماعيلي بأمر السادات

المشاهد المنسية (7).. أحمد زكي يعترف بأسباب طلاق هالة فؤاد: «أنا زوج أناني»

حوادث قتل غيرت التاريخ العربي.. أغلبها وقع يوم الجمعة

نجم الساعة

ثالثهما الشيطان.. سر السيدة التي أوقعت بين مصطفى النحاس ورفيق عمره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

أولى علامات مرض السكري

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

مقالات الرأي
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
المزيد

الثقافة

خزعل الماجدي: 30 يونيو ثورة شعب وجيش مصر

«الأردنية للأفلام» تعرض «تأتون من بعيد» الأربعاء

فاطمة البودى: «إطلاق الروح البرية للمرأة» لأول مرة بالعربية

نشرة «الدستور» الثقافية لهذا اليوم