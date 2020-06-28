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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلمانية تشيد بتجهيز القوات المسلحة لمستشفيات ميدانية

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:22 ص
شادية ثابت
شادية ثابت
عائشة حسن
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أشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بتجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض، والتي تحتوي على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة اجمالية 4000 سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر، مشيرة إلى أن القوات المسلحة دورهم في مواجهة جائحة كورونا لا يقل عن الأطقم الطبية التي تسارع من أجل توفير الخدمات الطبية للمرضى والمصابين.

ولفتت ثابت في بيان لها، أن هذه المستشفيات مقسمة على ٤ قاعات كل مستشفي منها تضم ٧٥٠ سرير بإجمالي ٣٠٠٠ الاف سرير، مشيدة بتصميم كل وحدة للعزل وتضمينها سرير وكرسي وطاولة وستائر للحالات الخاصة بالسيدات، منوهة أن هذه المسفشايت ستساهم في استقبال حالات كورونا الحرجة التي تحتاج للتواجد بالمستشفى مما سيساهم في زيادة فرص شفاء المصابين وتقليل معدل الوفيات اليومي.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن اهتمام الرئيس والقوات المسلحة ببناء مستشفيات للعزل يعكس حرصهما على تقديم الخدمات الطبية بشكل أوسع، وحتى لا يتم رفض أي حالة إصابة تأتي للمستشفى.

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