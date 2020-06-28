المبعوث الأمريكي لأفغانستان يدين هجوم كابول الإرهابي

أدان المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد، الهجوم الذي وقع مؤخرًا بالعاصمة الأفغانية (كابول)، واستهدف عاملين في مجال حقوق الإنسان، ووصفه بأنه "غير إنساني".وقال زاد، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها شبكة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد، إن استهداف العاملين "الاثنين" ويدعيان: فاطمة خليل، وجويد فولاد، وهما أفغانيان معنيان بقضايا حقوق الإنسان، هو عمل مناهض للإنسانية، معربا عن إدانة هذا الهجوم الإرهابي بأشد العبارات.وأضاف أن أولئك الذين يعارضون تحقيق السلام يشعلون فتيل النيران ويأملون أن تنتشر بسرعة ولا تخمد، مشددًا على دعم واشنطن رغبة الأفغان في التغلب على هذه الصعوبات ومواصلة المضي قدما من أجل ارساء سلام دائم، والوصول إلى أفغانستان تكون فيها حقوق الجميع محل احترام.وكانت لجنة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان في أفغانستان، قد أعلنت، أمس السبت، انفجار عبوة ناسفة بعد تثبيتها في سيارة تابعة لها بالعاصمة (كابول )، مما أدى إلى مقتل أفغانية تعمل في مجال حقوق الإنسان، وسائق يعمل لديها.