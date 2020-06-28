‎وزيرة التضامن: الأطفال لن يرتدوا الكمامات في الحضانات (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الأطفال داخل الحضانات لن يرتدوا الكمامات لأنها قد تضرهم، مؤكدة أن المشرفات والأخصائيات في الحضانات ملزمون بارتدائها.وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك لوائح إرشادية سيتم تطبيقها، فضلا عن أن بعض الممارسات الصحية والسلوكية ستستمر فترة، لذلك يجب أن يتدرب الأطفال على كيفية الحفاظ على أنفسهم.وأشارت إلى تخصيص خط ساخن تحسبا لأي طارئ في أي حضانة، فضلا عن وجود نقطة اتصال مع وزارة الصحة لمعالجة الموقف فورا، متابعة: "أي ضرر على الأطفال سنقوم بتعديل قرار عودة الحضانات".