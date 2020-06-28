شركة تابعة للمخابرات التركية تدرب ميليشيا الوفاق

كشف موقع فرنسي مقرب من عدة دوائر مخابرات غربية، عن توقيع عقد بين شركة عسكرية تركية مع أخرى أمنية يديرها أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي.ونشر موقع "أفريكا إنتليجنس" تقريرا عن عمل شركة "سادات" العسكرية التركية، وتوقيعها عقدا مع شركة أمنية التي يديرها القيادي الإخواني الليبي فوزي أبوكتف.وأوضح الموقع الفرنسى أن شركة "سادات" شبه العسكرية التركية وقعت شراكة مع الشركة الأمنية الليبية لتدريب القوات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق، وفقا لما نقلته العربية نت.وأكد تقرير الموقع أن الشركة الأمنية التركية كانت تحاول منذ عدة أشهر الفوز بعقود تدريب عسكرية في أعقاب تدخل تركيا الواسع في ليبيا.وتعمل شركة "سادات" تحت إشراف جهاز المخابرات التركي، وفقا للتقريروأضاف التقرير أن شركة "سادات" يمكنها استخدام مهاراتها لتدريب المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا كتعزيزات على جبهة طرابلس لصد الجيش الليبي، وذلك بموجب بنود اتفاقية الدفاع التي وقعها السراج وأردوغان في ديسمبر الماضي