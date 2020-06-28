بحضور «جمعة».. «دينية النواب» تحسم مشروع هيئة الأوقاف اليوم

تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعين اليوم الأحد، بحضور وزير الأوقاف، لحسم مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، والذي انتهت اللجنة من مناقشته ويتبقي فقط مادتين مؤجلتين.ومن المقرر أن يحسم الاجتماع المواد المؤجلة ومراجعة الصياغة النهائية لمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة المقبلة.