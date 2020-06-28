لا ملجأ من الله إلا إليه.. الأمهات تقرأ القرآن أمام اللجان لحماية أبنائهن

بصوت خفيض جلست نورهان، ولي أمر أحد طلاب الثانوية العامة، على صخرة مواجهة لمدرسة الملك الصالح الثانوية بنين التابعة لمنطقة المنيل بالقاهرة، تقرأ آيات قليلة من القرآن اعتبرتها هي الملجأ الوحيد أمامها لتحصين ابنها.حولها جلس عدد من أولياء الأمور يستمعون لما تقرأه تلك السيدة ويؤمّنون من بعدها بالدعوات إلى الله بحماية أبنائهم من خضر الإصابة بفيروس كورونا، وأن يسهل عليهم كل صعب.وتقول نورهان: "لا نود الحضور إلى المدارس وتعريض حياتنا للخطر لكن نفسية ابنائنا دفعتنا للحضور معهم كل يوم من أجل شد عزيمتهم وتقويتهم لأداء الامتحان فقد رفضنا كثير أن يؤدوا الامتحانات في تلك الظروف الصحية الصعبة لكن وزارة التعليم أصرت".وأضافت: "لا نملك سوى القرآن والدعاء وهي وسائل للتقرب إلى الله لتحصين ابنائنا ضد الإصابة بالفيروس، وكي يسهل الله عليهم الحر وصعوبة الامتحان ويحميهم من أي خطر يتعرضون له".وتوضح أمل، إحدى أولياء الأمور التي تدعي مع نورهان، أنها تخشى بشدة أن يصاب ابنها بأي مكروه نتيجة حضوره الامتحانات في ذلك الظرف الصحي الراهن، الذي يعتبر شديد الخطورة.وتشير إلى إنهم لا يملكون شيء سوى الدعاء والابتهال إلى الله من أجل حماية أبنائهن .وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، وأدوا يوم الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى).ويُمتحن الطلاب اليوم الأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.