المكسيك.. وفاة 602 شخص وإصابة 4410 بـ"كوفيد-19"

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن وفاة 602 شخص بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في البلاد إلى 26381 حالة.وأشارت الوزارة إلى تسجيل 4410 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 212802 حالة إصابة.يذكر أن المكسيك كانت تسجل منذ فترة أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة، بالإضافة إلى مئات الوفيات يوميا.وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا في العالم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.