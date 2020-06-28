الكنيسة الأرثوذكسية بسمالوط تفتتح مركزًا لعزل مرضى كورونا

افتتح نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط، مركزًا تابعًا لمستشفى الراعي الصالح بسمالوط، لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد (COVID-19).يقدم مركز العزل التابع لإيبارشية سمالوط، والذي يقع في مبنى مستقل عن مستشفى الراعي الصالح، كافة الخدمات الطبية لحالات الرعاية المتوسطة والعناية المركزة والتنفس الصناعي، بالإضافة إلى جهاز لفصل البلازما وجهازي غسيل كلوي للحالات الحرجة، ويقوم عليه عدد من الأطباء المتخصصين في الأمراض المعدية بالتعاون مع طاقم تمريض مدرب على التعامل مع هذا النوع من الأمراض، كما يقوم المركز بعمل تحليل المسحة وتسليم النتيجة خلال ٢٤ ساعة.