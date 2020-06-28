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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية سمالوط تعلن استمرار تعليق الصلوات لمدة أسبوعين

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:21 ص
إيبارشية سمالوط
إيبارشية سمالوط
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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أعلن الأنبا بفنويتوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط المنيا، أنه في ضوء ما صدر من اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، والتي انعقدت أمس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ترك الأمر لرؤية كل إيبارشية، وتقييم الظروف في محيطها.

وأكد مطران سمالوط، في بيان له، أن الأوضاع مازالت في مرحلة انتشار العدوى بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولذلك قررت الإيبارشية تعليق القداسات لمدة أسبوعين حتى يوم 15 من يوليو المقبل، على أن يعاد وقتها تقييم الموقف.

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