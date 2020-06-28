إيبارشية سمالوط تعلن استمرار تعليق الصلوات لمدة أسبوعين

أعلن الأنبا بفنويتوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط المنيا، أنه في ضوء ما صدر من اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، والتي انعقدت أمس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ترك الأمر لرؤية كل إيبارشية، وتقييم الظروف في محيطها.وأكد مطران سمالوط، في بيان له، أن الأوضاع مازالت في مرحلة انتشار العدوى بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولذلك قررت الإيبارشية تعليق القداسات لمدة أسبوعين حتى يوم 15 من يوليو المقبل، على أن يعاد وقتها تقييم الموقف.