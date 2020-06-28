«الشواربى»: نقل تبعية الساحل الشمالى لهيئة المجتمعات العمرانية خطوة مهمة لجذب الاستثمارات
الأحد 28/يونيو/2020 - 12:15 ص
قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بضم ولاية الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبذلك الهيئة ستكون صاحبة الولاية على جميع المشروعات في الساحل بأكملها.
وأضاف «الشواربي»، خلال برنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت،عبر فضائية «الصحة والجمال»، أن هذا القرار خطوة تنظيمية مهمة جدًا؛ لأن هيئة المجتمعات العمرانية أكبر جهة مسؤولة عن الاستثمار والتعمير على أرض مصر.
وأشار«الشواربي» إلى أن هناك حركة تعمير كبيرة جدًا بالساحل الشمالي خلال الفترة الأخيرة، مثل مدينة العملين الجديدة، وفندق الماسة، ومجموعة أبراج كبيرة، وهذا سيؤدي إلى الاهتمام بالساحل الشمالي، وجذب الاستثمارات والسياحة إلى هذه المنطقة.
لمشاهدة الفيديو..
وأضاف «الشواربي»، خلال برنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت،عبر فضائية «الصحة والجمال»، أن هذا القرار خطوة تنظيمية مهمة جدًا؛ لأن هيئة المجتمعات العمرانية أكبر جهة مسؤولة عن الاستثمار والتعمير على أرض مصر.
وأشار«الشواربي» إلى أن هناك حركة تعمير كبيرة جدًا بالساحل الشمالي خلال الفترة الأخيرة، مثل مدينة العملين الجديدة، وفندق الماسة، ومجموعة أبراج كبيرة، وهذا سيؤدي إلى الاهتمام بالساحل الشمالي، وجذب الاستثمارات والسياحة إلى هذه المنطقة.
لمشاهدة الفيديو..