«الشواربى»: نقل تبعية الساحل الشمالى لهيئة المجتمعات العمرانية خطوة مهمة لجذب الاستثمارات

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قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بضم ولاية الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبذلك الهيئة ستكون صاحبة الولاية على جميع المشروعات في الساحل بأكملها.وأضاف «الشواربي»، خلال برنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت،عبر فضائية «الصحة والجمال»، أن هذا القرار خطوة تنظيمية مهمة جدًا؛ لأن هيئة المجتمعات العمرانية أكبر جهة مسؤولة عن الاستثمار والتعمير على أرض مصر.وأشار«الشواربي» إلى أن هناك حركة تعمير كبيرة جدًا بالساحل الشمالي خلال الفترة الأخيرة، مثل مدينة العملين الجديدة، وفندق الماسة، ومجموعة أبراج كبيرة، وهذا سيؤدي إلى الاهتمام بالساحل الشمالي، وجذب الاستثمارات والسياحة إلى هذه المنطقة.