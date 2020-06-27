يعود لاستقبال المرضى.. إنهاء عمل أول مستشفى عزل لمصابي كورونا بالنجيلة

قال الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة بمطروح، إن وزارة الصحة قررت إنهاء العمل بمستشفى النجيلة كمستشفى عزل، وعودته لاستقبال الحالات المرضية والعمل بكامل طاقته لخدمة المرضى.وأضاف، في بيان، أنه تم إسناد أعمال التطوير لإحدى شركات المقاولات الكبرى لرفع كفاءة المستشفى وإعادة تطويره ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى، وإجراء كافة أعمال الصيانة تمهيدا لاستقبال الحالات المرضية.وأشار إلى أنه سيتم توفير كافة التخصصات بالمستشفى لاستكمال النجاحات التي تميز به مستشفى النجيلة في إجراء الجراحات الكبرى والنادرة قبل تحويله لمستشفى عزل.وأوضح علي، أن مستشفى النجيلة يخدم مدن مطروح والغربية والنجيلة وبراني والسلوم، وكان يستقبل جميع الحالات المرضية لإجراء الكشف الطبي، وإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة، خاصة في أقسام الجراحة العامة والعظام والمسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأطفال والنساء والتوليد وفي جراحة المناظير والأورام والتجميل.وقدم الشكر لجميع العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين ممن تركوا أسرهم فترات كبيرة وأثبتوا قدرات فائقة وقوة تحمل في تقديم الرعاية الطبية لمرضى فيروس كورونا، خاصة بعد اختياره كأول مستشفى عزل بمصر، إضافة إلى ارتفاع معدلات الشفاء بالمستشفى مقارنة بباقي مستشفيات مصر.