مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

شهدت مقاهي منطقة وسط البلد بالقاهرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين في اليوم الأول لتطبيق قرار إعادة فتحها والمطاعم بقدرة استيعابية 25% مع استمرار حظر الشيشة ضمن خطة التعايش الضرورية مع جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال مجدي محمد مدير مقهى بوسط القاهرة، إنهم بدأوا في استقبال الزبائن اليوم بالاشتراطات التي أقرتها الحكومة والتأكيد على ارتداء الكمامات وتوزيعها حال عدم امتلاك أحد الزبائن، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الجمعي والالتزام بنسبة الـ25% للقوة الاستيعابية، مشيرًا إلى تزايد أعداد الزبائن هذا اليوم قائلًا: «كأننا في عيد».وعن كيفية تطبيق قاعدة الـ25% أوضح أنهم كانوا في السابق يعملون بقوة 100 طاولة تم تخفيضها إلى 25 طاولة فقط، لتحقيق التباعد بين الزبائن، بالإضافة إلى توصية الزبائن بعدم الجلوس فترة طويلة حتى يتوافر أماكن لغيرهم، دون تمييز بين الزبائن بحسب نوع المشروبات التي يتم طلبها كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف أنهم بدأوا في تقديم المشروبات في الأدوات أحادية الاستخدام «أكواب كرتونية» مع توفير زجاجات المياه المعبأة؛ تجنبًا لانتقال العدوى بين الزبائنن مؤكدا على ثبات الأسعار كما كانت قبل الإغلاق.