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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نبيلة مكرم: نشر فيديو «دعم حق مصر فى مياه نهر النيل» باللغات الإفريقية

السبت 27/يونيو/2020 - 09:40 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الوزارة تعمل على تكليف من القيادة السياسية لمخاطبة المصريين فى الخارج والعالم أجمع بأحقية مصر فى المياه، واستوجب هذا الأمر إنتاج مقطع فيديو خاص لدعم حق مصر فى مياه نهر النيل بالعديد من اللغات الأجنبية، مشيرة إلى أن الهدف من رسالة الفيديو هو نشر الرسالة للخارج، وتأكيدا للعالم أجمع على أحقية مصر فى مياه نهر النيل، مؤكدة أن هذا المقطع سيتم نشره بلغات أخرى مثل اللغات الإفريقية والسواحلية.

وتابعت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" والذى يقدمه الإعلامى "سيد على"، أنه جرى التواصل مع سفيرى إيطاليا واليونان، وسينشر فيديو دعم حق مصر فى مياه نهر النيل بتلك اللغات.

من جانب آخر، كانت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، قالت إنه تم التواصل مع المصريين فى الخارج، ورعاية مبادرتهم التى تصب فى مصلحة الوطن، ونعتبرهم القوة الناعمة التى تساعد الدولة من الخارج، لتصحيح وجه النظر فى القضايا الإقليمية والدولية والتى تخص الدولة.

وأضافت نبيلة مكرم، أن وزارة الهجرة هى مظلة مبادرات المصريين فى الخارج لنشرها على نطاق واسع، متابعة أن المصريين فى الخارج يفتقرون إلى وجود مادة إعلامية لمواجهة من يهاجم الدولة، فتم إنتاج الفيديو وترجمته إلى عدد من اللغات كثيرة، لتوصيل صوت مصر فى أحقيتها فى مياه النيل.

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