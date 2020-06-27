فلسطين تهدد بتسليم أسلحة الأمن حال تنفيذ الاحتلال لـ«مخطط الضم»

هددت السلطة الفلسطينية، بأن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي كافة المسؤوليات تجاه الأراضي المحتلة، حال تنفيذ مخططه لفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، السبت، إن السلطة الفلسطينية هددت بتسليم سلاح الأجهزة الأمنية لمقرات جيش الاحتلال، ومن ثم يتحمل المسؤولية الأمنية بالضفة الغربية.ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اتصالا من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، ومحاولات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" لوجود تواصل مع الإدارة الأمريكية.في السياق ذاته، يلتقي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، غدا الأحد، بالوفد الأمريكي رفيع المستوى، الذي وصل تل أبيب منذ يومين، لمناقشة مخطط الضم، وكيفية تطبيقها، والتي ينوي الأول تنفيذها بحلول شهر يوليو المقبل.