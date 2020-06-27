إطلاق فيلم توعوى للتوعية بأضرار ختان الإناث
السبت 27/يونيو/2020 - 08:16 م
محمد الشريفطباعة
أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اليوم بالتعاون مع هيئة «بلان إنترناشيونال إيجيبت» فيلمًا توعويًا لإرشاد أولياء الأمور للطريقة الصحيحة لحماية بناتهم من الختان، وتسلط الضوء على الآثار النفسية والجسدية الجسيمة لهذه العادة، وشارك في الفيلم الفنان المصري محمد عادل.
جاء ذلك في إطار سعي اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالجريمة.
كما تم إطلاق فيلمين آخرين أحدهما حول قضية الزواج المبكر أو زواج الأطفال بمشاركة الفنانة السورية كندة علوش، والآخر حول العنف ضد الفتيات والنساء، حيث ركزت تلك الأفلام على توجيه رسائل توعية لأولياء الأمور لتسليط الضوء على خطورة هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الفتيات والنساء ومثالا واضحا للعنف ضدهن. شاهد
جاء ذلك في إطار سعي اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالجريمة.
كما تم إطلاق فيلمين آخرين أحدهما حول قضية الزواج المبكر أو زواج الأطفال بمشاركة الفنانة السورية كندة علوش، والآخر حول العنف ضد الفتيات والنساء، حيث ركزت تلك الأفلام على توجيه رسائل توعية لأولياء الأمور لتسليط الضوء على خطورة هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الفتيات والنساء ومثالا واضحا للعنف ضدهن. شاهد