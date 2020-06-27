تجديد حبس عاطل لسرقته مشغولات فضية من شقة بالسلام

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، بتجديد حبس عاطل، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مشغولات فضية من شقة بمدينة السلام.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من الرائد محمد السيسى، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثانِ مفاده تمكن وحدة المباحث من ضبط عاطل؛ عرض مشغولات فضية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، تتطابق أوصافها مع مشغولات فضية مُبلغ بسرقتها من أحد المساكن.واعترف بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب المغافلة، إبان إصلاح بعض أعطال الكهرباء بالمسكن، وضبط بحوزته «13 خاتم فضة المستولى عليها».كما تم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.