تجديد حبس عاطل لسرقته مشغولات فضية من شقة بالسلام
السبت 27/يونيو/2020 - 07:03 م
داليا عبد الباسططباعة
أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، بتجديد حبس عاطل، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مشغولات فضية من شقة بمدينة السلام.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من الرائد محمد السيسى، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثانِ مفاده تمكن وحدة المباحث من ضبط عاطل؛ عرض مشغولات فضية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، تتطابق أوصافها مع مشغولات فضية مُبلغ بسرقتها من أحد المساكن.
واعترف بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب المغافلة، إبان إصلاح بعض أعطال الكهرباء بالمسكن، وضبط بحوزته «13 خاتم فضة المستولى عليها».
كما تم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من الرائد محمد السيسى، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثانِ مفاده تمكن وحدة المباحث من ضبط عاطل؛ عرض مشغولات فضية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، تتطابق أوصافها مع مشغولات فضية مُبلغ بسرقتها من أحد المساكن.
واعترف بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب المغافلة، إبان إصلاح بعض أعطال الكهرباء بالمسكن، وضبط بحوزته «13 خاتم فضة المستولى عليها».
كما تم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.