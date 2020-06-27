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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع اليونانية: أجرينا مناورات عسكرية بمنطقة السراج وأردوغان

السبت 27/يونيو/2020 - 06:49 م
ألكيفاديس ستيفانيس
ألكيفاديس ستيفانيس
محمد عمر
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كشف نائب وزير الدفاع اليوناني ألكيفاديس ستيفانيس، السبت، عن تنفيذ قواتهم المسلحة مناورات عسكرية في المنطقة البحرية التي توافقت تركيا عليها مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، في رسالة لعدم اعتراف اليونان بهذه الاتفاقية الغير شرعية.

وقال ستيفانيس، في تصريحات متلفزة نقلتها صحيفة "جريك سيتي تايمز"، إن الجيش اليوناني يستعد لكل السيناريوهات، مشيرة إلى مناورة الطيران التي جرت لأول مرة في المنطقة البحرية التي وقعتها الوفاق وتركيا، ودون إنذار لأنقرة تم تنفيذ المناورة، وذلك وفق وكالة الجماهيرية للأنباء الليبية "اوج".

وأضاف نائب وزير الدفاع اليوناني "الاستعدادات اليونانية مختلفة على مستويات مختلفة، لكل قوة في البلاد مهمة مختلفة" مؤكدًا أنهم يدعمون الدبلوماسية لكن في الوقت ذاته متمسكين بقوتهم العسكرية.

وانتقد ستيفانيس تناقض وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، فمن جهة هدد اليونان ومن جهة أخرى يدعو للحوار، مؤكدًا أن الحكومة اليونانية مستعدة على جميع المستويات لكل الاحتمالات.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والجيش والبرلمان الليبيين أكدا رفض الاتفاقيات التي وقعها فائز السراج مع رجب أردوغان الرئيس التركي نوفمبر الماضي لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

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