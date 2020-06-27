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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تعيين مي محمود مساعدًا لرئيس «العربي» للشئون الإفريقية

السبت 27/يونيو/2020 - 06:49 م
مي محمود
مي محمود
محمد الشريف
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أصدر الحزب العربي، برئاسة الشيخ علي فريج راشد، قرارًا بتعيين البرلمانية مي محمود مساعدًا لرئيس الحزب للشئون الإفريقية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الأحزاب المصرية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته، وكذلك لائحة النظام الأساسي للحزب.

وقال وائل حسين نائب رئيس الحزب لشئون الأمانة العامة، إن ضم البرلمانية مي محمود جاء متسقًا مع الأهداف التي يسعى الحزب لتحقيقها من خلال رؤيته الاستراتيجية الداعمة لتوجهات الدولة المصرية إقليميًّا وعالميًّا حيث القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، وبما يضمن استعادة مصر لمكانتها التي تستحقها.

وأضاف «حسين» في بيان صحفي، أن التغيرات الكثيرة التي اعتمدها الحزب وفي مقدمتهم النائبة البرلمانية مي محمود، استطاع أن يسهم في جعل الحزب العربي آخر وأحدث الأحزاب السياسية المُمثلة في مجلس النواب الحالي على الرغم من اقتراب موعد انتهاء مُدته البرلمانية.

يذكر أن النائبة البرلمانية مى محمود، هي واحدة من النائبات المُستقلات تحت قبة البرلمان، حيث خاضت الانتخابات البرلمانية على قائمة غرب الدلتا– الإسكندرية، وهي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والأمن الغذائى ببرلمان عموم إفريقيا، وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان المصري لمدة ثلاث دورات انعقاد ٢٠١٦- ٢٠١٧- ٢٠١٨.

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