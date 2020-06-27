7 يوليو.. نظر استئناف سما المصرى على حكم حبسها والغرامة

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس جلسة 7 يوليو القادم، كأولي جلسات استئناف سما المصري على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.كان النائب العام قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها سما المصري، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.واعتداءها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.