التصريح بدفن طالب لقي مصرعه غرقًا بالجيزة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقًا أثناء السباحة رفقة أصدقائه بنهر النيل في مدينة الحوامدية.وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية إخطارا يفيد بمصرع طفل غرقًا بمياه النيل بجوار المعدية بالحوامدية.على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث تمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع "أ. م. م"، 12 سنة، غرقًا بمياه النيل، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.وكشفت التحريات التي أجريت، أن الطفل طلب من والدته التوجه إلى منزل جده، وتوجه رفقة أصحابه للاستحمام بمياه النيل، ولقى مصرعه غرقا بمياه النيل لعدم إجادته السباحة.وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف إلى المشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.