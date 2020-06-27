مستوطنون يهود يحرقون أراضى زراعية بنابلس

أحرق مستوطنون يهود متطرفون، اليوم السبت، أراضى زراعية في بلدة بورين جنوب نابلس.وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن عددًا من المستوطنين أضرموا النار في حقول زراعية شرق بلدة بورين، بالقرب من مستوطنة "جفعات رونيه"، ما أدى لاحتراق مساحات شاسعة من المحاصيل وأشجار الزيتون.وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيًا من مخيم شعفاط، أثناء تواجده في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة، كما اعتقلت شابًا آخر عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بحجة حيازته سكينًا، وأغلقت الحاجز المذكور واحتجزت مئات المواطنين والمركبات.