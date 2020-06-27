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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التعليم الفني: توزيع كمامة قطنية وغطاء للوجه لكل طالب (فيديو)

السبت 27/يونيو/2020 - 02:12 م
كمامة قطنية
كمامة قطنية
ياسمين عباس
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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن اليوم هو بداية الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، بينما ستكون الامتحانات التحريرية بعد شهر من الآن.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أنه تم تأمين كافة اللجان والورش والمعامل قبل بدء الامتحان، وسيعاد تعقيمها مرة أخرى بعد انتهاء الامتحان، فضلا على أنهم يقومون بقياس درجة حرارة الطالب قبل دخوله اللجنة، مع توزيع كمامة قطنية وغطاء للوجه على كل طالب.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني: "سيقضي بهم كافة الامتحانات، ونبهنا عليهم بغسيل الكمامة وكيها عند وصولهم لمنزلهم، والقدوم بهم الامتحان القادم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى أمس.

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