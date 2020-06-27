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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عصابة سرقة بطاريات السيارات بالنزهة

السبت 27/يونيو/2020 - 02:11 م
سرقة السيارات
سرقة السيارات
حسام التمساح
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أمرت نيابة النزهة بحبس عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور بشارع جسر السويس بدائرة القسم، من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية أثناء استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وعُثر بحوزتهما على (2 بطارية سيارة مجهولة المصدر، "بنسة- 2 مفتاح بيبه").

بمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البطاريات من داخل السيارات، باستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بأن البطاريتين المضبوطتين بحوزتهما من متحصلات واقعتي سرقة، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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