أهل منتحر المطرية: لم تظهر عليه علامات اليأس من الحياة

استمعت نيابة المطرية، إلى أقوال أهل عامل أقدم على الانتحار بسبب إصابته بمرض مزمن، والذين أكدوا أن المتوفى لم تكن تظهر عليه علامات تشير إلى نيته التخلص من حياته.واضاف أهل المنتحر إلى أنه كان يأخذ دوائه، ويأكل ويشرب بشكل عادي، ولم يُظهر أي إشارة تدل عن يأسه من حياته إذ فوجئوا بتخلصه من حياته.وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفى أن سبب الوفاة، يرجع إلى نزيف حاد نتيجة جرح قطعي في شرايين اليد تسبب في هبوط حاد بالدورة الدموية، كما كشفت التحقيقات أنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي، يفيد بوجود جثة لعامل مسن داخل شقته بمنطقة المطرية وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود قطع بالشرايين وبعمل التحريات دلت أن المتوفى انتحر بقطع شرايين يده، بسبب إصابته بمرض مزمن ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.